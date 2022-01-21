Женщина умерла от коронавируса после вакцинации новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 18:04

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Женщина умерла от коронавируса после вакцинации новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла 61-летняя Татьяна - по словам родных и коллег, она была вакцинирована препаратом «ЭпиВакКорона».

Женщина не стремилась быть в числе вакцинированных, но поскольку она работала медиком, прививку пришлось поставить.

Ничего не предвещало беды. По словам дочери Татьяны, у ее матери хронических заболеваний не было. Она следила за своим здоровьем, вовремя проходила медицинские и профосмотры. В августе закончила курс вакцинации, поставив вторую дозу «ЭпиВака». А в первых числах ноября минувшего года выяснилось, что у Татьяны коронавирус. Ее состояние было таким, что потребовалась госпитализация.

Невзирая на усилия людей в белых халатах, привитая жительница Петербурга после двух недель в реанимации скончалась от коронавируса, пишет «АиФ».

Специалисты Минздрава не установили связи между вакцинацией и смертью женщины. По сути, подчеркивает газета, семья умершей получила от ведомства отписку. В ней сказано, что защитный титр антител, который был сформирован после прохождения вакцинации, неизвестен. Точная продолжительность иммунитета от коронавируса на данный момент не установлена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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