Доктор экономических наук Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым соотечественники обеспечат резкий «забег к банкоматам». Народ за многие годы закрепил сильную и стойкую привычку к разнообразным потрясениям. Это началось в российском государстве ещё в 90-е годы прошедшего века. Но до сих пор россияне опасаются многих факторов в родной стране. Такую информацию представил доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает российское онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает экономический специалист, на самом деле все россияне сейчас полностью готовы потянуться к банкоматам. Людям деньги нужны здесь и сейчас, поэтому они начнут лихорадочно переводить все свои сбережения в наличные денежные средства. Естественно, подобный взрывной процесс начнётся при возникновении в российском государстве определенных условий: когда у народных масс сформируется убеждение о том, что в Российской Федерации начинается реальный период гиперинфляции.

Накануне Нового, 2022 года, простые россияне замечали, что ценники на полках продуктовых супермаркетов на различные товары переписываются едва ли не каждую неделю. Буквально в считанные дни на один и тот же товар стоимость могла меняться на глазах. Если такое в стране происходит, утверждает экономист, это не может не вызывать серьезных народных страхов и волнений. Все заверения Минфина вместе с Центробанком, что ситуация находится под контролем, на простой народ не могут повлиять в достаточной степени, уверен эксперт. Ведь если люди почуют неладное, они буквально бросятся к банкоматам и заберут из банков свои накопления, которые и так уже стали достаточно скромными.

Но хранить деньги в виде наличных граждане не будут, отметил экономист. Люди будут их тратить, покупая те или иные товары, чтобы средства не смогли обесцениться очень сильно. Сметать будут буквально всё, лишь бы превратить свои деньги в товар. Деньги в таких случаях уже утрачивают свой смысл.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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