Правительство РФ переходит на удалённую работу

С двадцать первого января Правительство Российской Федерации переводит работу в формат дистанционного общения. Такое поручение было дано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Причиной называются увеличивающиеся темпы распространения коронавируса.

Официальный telegram-канал правительства сообщает о том, что на подобный режим работы будут переведены совещания вице-премьеров и правительственного аппарата. Это также касается министерств и ведомств федерального уровня, их подразделений и подчинённых организаций.

Напомним, что сегодня в стране выявлено рекордное количество заразившихся – 49513 человек, умерло 692 человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мировых масштабах также отмечено рекордное число заболевших. Президентом Путиным даны поручения о наращивании темпа борьбы с инфекцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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