Голикова допустила, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в России

На территории России продолжает активно распространяться омикрон-штамм коронавируса. Есть предположение, что он станет доминирующим вариантом в стране, поэтому в обязательном порядке следует ревакцинироваться. Об этом сегодня, 21 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если сделали прививку или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса», - цитирует выступившую на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге с 21 января и до особого распоряжения запрещаются профилактические осмотры и диспансеризация. Решение главным санитарным врачом города было принято на фоне увеличившегося из-за омикрона числа заболевших коронавирусом.

Кроме того, с сегодняшнего дня, как передал «Коммерсант», правительственные совещания, по возможности, будут проводиться в дистанционном формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что президент Путин из-за омикрона может отложить оглашение послания Федеральному собранию.

Напомним: за сутки, что минули, в стране выявлено почти 50 тысяч новых случаев коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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