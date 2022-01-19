Голикова допустила, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в России

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
На территории России продолжает активно распространяться омикрон-штамм коронавируса. Есть предположение, что он станет доминирующим вариантом в стране, поэтому в обязательном порядке следует ревакцинироваться. Об этом сегодня, 21 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Если сделали прививку или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса», - цитирует выступившую на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что в Петербурге с 21 января и до особого распоряжения запрещаются профилактические осмотры и диспансеризация. Решение главным санитарным врачом города было принято на фоне увеличившегося из-за омикрона числа заболевших коронавирусом.
Кроме того, с сегодняшнего дня, как передал «Коммерсант», правительственные совещания, по возможности, будут проводиться в дистанционном формате.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что президент Путин из-за омикрона может отложить оглашение послания Федеральному собранию.
Напомним: за сутки, что минули, в стране выявлено почти 50 тысяч новых случаев коронавируса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными...Подробнее
В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....Подробнее
Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...Подробнее
Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...Подробнее
Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...Подробнее
Комментировать