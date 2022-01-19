Путин поручил повысить пенсии военным пенсионерам на 8,6%

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совбеза поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам на уровне со страховыми - на 8,6%. Лидер страны считает, что это обязанность государства, так как речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов старшего поколения в целом, без разделения на категории.
Ранее по поручению президента страны было принято решение об индексации пенсий гражданским пенсионерам на 8,6% - выше уровня прошлогодней инфляции. Военным пенсионерам пенсии, в соответствии с планом, должны были повысить в октябре нынешнего года на 4%. Но им, и сейчас уже очевидно, не придется ждать повышения так долго. Да и индексация будет проведена им наравне с гражданскими пенсионерами.
«Предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год», - сказал президент.
Владимир Путин распорядился правительству в самое ближайшее время начать реализовать данную инициативу, в том числе пересчитать пенсии за январь, уже выплаченные.
«Чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», - заключил президент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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