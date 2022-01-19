Руководитель «Газпрома» стал Героем труда Российской Федерации

Приказ президента РФ о присвоении звания Героя труда РФ Алексею Миллеру появился на официальном сайте правовой информации. В приказе отмечены «особые трудовые заслуги перед государством и народом» председателя правления и зампредседателя совета директоров акционерного общества.

Из предыдущих наградных документов известно, что у Миллера уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и четвёртой степеней. Кроме того, он является обладателем медали ордена «за заслуги перед Отечеством» второй степени. Последнюю руководитель транснациональной энергетической компании получил за «большие заслуги в укреплении государственности» а также за «многолетнюю добросовестную службу». В общей сложности Миллер имеет более двадцати госнаград - как российских, так и зарубежных.

Напомним, что нынешний председатель правления Газпрома занял свой пост в две тысячи первом году. До этого он трудился заместителем министра энергетики Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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