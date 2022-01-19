В Оренбургской области выплату труженикам тыла и детям войны проиндексируют на 60%

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился проиндексировать выплаты отдельным категориям граждан. В денежном выражении прибавка будет существенной, поскольку, к примеру, выплаты труженикам тыла и детям войны в регионе будут увеличены на 60% - с 300 до 500 рублей.

«Индексация выплат труженикам тыла и детям войны не проводилась с 2011 года. Предлагаю проиндексировать эту сумму на 60%. Нужно подготовить соответствующие изменения в закон Оренбургской области для рассмотрения на ближайшем заседании законодательного собрания», - цитирует Паслера его пресс-служба.

В Оренбургской области России на данный момент насчитывается почти 1,5 тысячи тружеников тыла и 7,7 тысяч «детей войны» (такой статус получают родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года).

Отметим, что в данном регионе будут повышены на уровень выше инфляции денежные выплаты на содержание детей приемным семьям, а также на детей под опекой. Уже с февраля они будут проиндексированы на 8,6%.

Губернатор пояснил, что власти ориентировались на прогнозный уровень инфляции. Но реальный процент оказался почти вдвое выше.

«Поэтому и было принято решение внести изменения в постановления правительства и проиндексировать ряд важных выплат льготным категориям граждан на 8,6%. Эту работу необходимо провести максимально оперативно», - заявил Денис Паслер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700