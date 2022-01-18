Водителям в России перечислили 4 налога автомобилистов в 2022 году

Российские автомобилисты будут обязаны выплачивать 4 обязательных налога за владение авто. В перечень входят как стандартный транспортный налог, так и налог на роскошь, передает «РБК».

Эксперты назвали основные 4 налога, которые обязаны выплачивать водители в 2022 году. Одной из неизменных выплат остался транспортный налог — схема его начисления остается регулярной с 2003 года. Рассчитывается данный налог по такой схеме: налоговая база умножается на ставку и количество полных месяцев владения автомобилем. При этом для автомобилей стоимостью дороже 3 миллионов рублей полученная сумма умножается еще раз на определенный коэффициент.

Касательно налога на роскошь, эксперты отметили, что в Госдуме РФ уже рассматривается законопроект, по которому облагаться таким налогом будут автомобили стоимостью от 4 миллионов рублей. Однако по состоянию на январь 2022 года базовой ставкой исчисления налога на роскошь остается сумма от 3 млн рублей — соответственно, владельцы таких авто обязаны выплачивать взыскания в налоговую.

Еще одной сферой выплат для российских автомобилистов является утилизационный сбор — он представляет собой разовый платеж, который проводят производители машин и импортеры. Однако при приобретении личного транспорта, автолюбители переплачивают стоимость авто примерно на 20 000 рублей, которые в перспективе будут потрачены на утилизацию авто.

Последним обязательным налогом является выплата с продажи автомобиля — при передаче авто в право собственности другому владельцу продавец оплачивает пошлину в размере 13% (в случае если авто было во владении менее 3 лет). В остальных случаях налог не начисляется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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