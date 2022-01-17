Часть пенсионеров в России получит выплату в размере 5000 рублей с 20 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Некоторым пенсионерам, которые проживают в столичном регионе, с 20 января на счета поступит новая денежная выплата. Деньги придут только тем гражданам на заслуженном отдыхе, которые свято чтут институт семьи и брака.
Как пишет Primpress, единовременные пособия мужчинам и женщинам, которые создали семью и долгие годы живут со своей второй половинкой, учреждены многими субъектами Федерации. Действует такая выплата и в Московской области.
Так, супругам, которые прожили в законном браке 50 лет, на счета придет вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. А если муж и жена вместе не менее 55 лет, власти выплатят им 6 тысяч рублей. Далее за каждые пять лет совместной жизни размер выплаты увеличивается на тысячу рублей. Пенсионерам, которые вместе прожили 70 лет, до глубокой старости, положено пособие в сумме 9 тысяч рублей.
Отмечается, что выплата не привязана к уровню доходов получателей, и претендовать на нее могут все, кто отвечает указанным выше критериям.
Отправить заявку на получение данной выплаты стало проще, и можно это сделать, даже не выходя из дома: через региональный портал государственных услуг.
Она рассматривается в течение семи рабочих дней. Выплата будет зачислена на счет одного из супругов. Так, гражданам, которые обращались по поводу данного пособия после новогодних праздников, деньги начнут перечислять после 20 января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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