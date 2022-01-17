Проиндексированную на 8,6% пенсию пенсионеры получат уже в феврале

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Пенсию, проиндексированную на 8,6%, неработающие пенсионеры в России начнут получать уже с февраля. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.
Она пояснила, что после того, как соответствующий закон вступит в законную силу, гражданам на заслуженном отдыхе придет доиндексация - доплата к уже полученной, проиндексированной на 5,9%, пенсии за январь.
«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», - детально разъяснила пенсионерам Елена Бибикова все подробности проведенной в стране индексации и доиндексации.
Напомним, изначально выплаты с первого числа января пенсионерам были повышены по плановому показателю - на 5,9%. Инфляция по итогам минувшего года оказалась гораздо больше - 8,39%. Президент Владимир Путин 12 января поручил правительству повысить пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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