Проиндексированную на 8,6% пенсию пенсионеры получат уже в феврале

Сегодня, 15:19

0

Image 16+
Проиндексированную на 8,6% пенсию пенсионеры получат уже в феврале
Фото из открытых источников

Пенсию, проиндексированную на 8,6%, неработающие пенсионеры в России начнут получать уже с февраля. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда  по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

Она пояснила, что после того, как соответствующий закон вступит в законную силу, гражданам на заслуженном отдыхе придет доиндексация - доплата к уже полученной, проиндексированной на 5,9%, пенсии за январь.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», - детально разъяснила пенсионерам Елена Бибикова все подробности проведенной в стране индексации и доиндексации.

Напомним, изначально выплаты с первого числа января пенсионерам были повышены по плановому показателю - на 5,9%. Инфляция по итогам минувшего года оказалась гораздо больше - 8,39%. Президент Владимир Путин 12 января поручил правительству повысить пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Одной категории граждан в России придет от 10 тыс. рублей от соцзащиты до 21 января 2022 года

Вчера, 18:19

В РФ в 2021 году более 23 тысяч человек погибли в результате совершенных преступлений

Вчера, 17:24

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате с 1 февраля

17-01-2022, 23:59

Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями

17-01-2022, 17:34

Российские пенсионеры могут получить новую прибавку: она коснется лишь одной категории граждан

17-01-2022, 13:54

2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

17-01-2022, 00:14

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

Раскрыта новая неприятная правда об индексации пенсий России на 8,6%

16-01-2022, 16:09

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

Пенсионеры в РФ до конца апреля 2022 года смогут получить разовую выплату на карту «МИР»

14-01-2022, 16:39

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

Закон о QR-кодах в ближайшее время рассматриваться не будет

14-01-2022, 12:09

На базе ВКС РФ из-за отказа систем едва не потерпел крушение истребитель Су-35С

14-01-2022, 11:14

«Газпром» закупает сигарет на четыреста семьдесят миллионов рублей. Поставщиков решили не афишировать

13-01-2022, 12:44

Для пенсионеров в РФ вводится новый налог по вкладам в 2022 году

13-01-2022, 09:59

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате в 3000 рублей до 27 января 2022 года

13-01-2022, 00:34

Более 1000 рублей. Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к пенсии после индексации на 8,6%

12-01-2022, 19:34

Каждый путешественник получит 10 000 рублей с 18 января. Деньги придут на карту «Мир»

12-01-2022, 17:09

В Госдуме допустили новый локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса

12-01-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

17-01-2022, 18:59

0

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

17-01-2022, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО

Вчера, 11:54

0

Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...

Подробнее
ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей

ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей

Вчера, 10:54

0

В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...

Подробнее
Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

16-01-2022, 15:39

0

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...

Подробнее
Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

0

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

17-01-2022, 00:14

0

Деньги должны поступить на счет до конца текущего месяца. Владельцев банковских пластиковых карт национальной платежной...

Подробнее
Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Вчера, 11:41

0

Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...

Подробнее
Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

16-01-2022, 15:04

0

Заявления НАТО о том, что силы Альянса способны оперативно и без вреда для себя взять под свой контроль часть...

Подробнее
РФ может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

РФ может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

16-01-2022, 22:29

0

Российская Федерация имеет возможность применить против сил НАТО в Европе комплексы радиоэлектронной борьбы...

Подробнее