Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России. О том, кому конкретно будут зачислены деньги, рассказали в ПФР, пишет PRIMPRESS. Речь о пенсионерах Петербурга, крупнейшего города нашей страны.

Финансирование выплат за январь 2022 года продолжается. Ожидается, что в четверг пенсионеры и получатели социальных выплат смогут получить причитающиеся им от государства средства через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Деньги можно забрать в отделении, если выплаты приходят на бескарточный счет. В любой момент снять наличные могут граждане, которым выплаты «падают» на банковскую карту.

Согласно обнародованным сведениям, 20 января выплаты будут зачислены получателям Московского, Петроградского, Василеостровского, Пушкинского, Колпинского и Кировского районов Санкт-Петербурга.

В остальных районах города выплаты через Сбербанк будут произведены 21 и 24 января.

В минувшем году, как следует из данных Росстата, средний размер пенсий в Северной столице составлял 17 296 рублей. Но в январе выплаты будут выше, так как с первого числа пенсии были проиндексированы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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