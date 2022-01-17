Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России. О том, кому конкретно будут зачислены деньги, рассказали в ПФР, пишет PRIMPRESS. Речь о пенсионерах Петербурга, крупнейшего города нашей страны.
Финансирование выплат за январь 2022 года продолжается. Ожидается, что в четверг пенсионеры и получатели социальных выплат смогут получить причитающиеся им от государства средства через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».
Деньги можно забрать в отделении, если выплаты приходят на бескарточный счет. В любой момент снять наличные могут граждане, которым выплаты «падают» на банковскую карту.
Согласно обнародованным сведениям, 20 января выплаты будут зачислены получателям Московского, Петроградского, Василеостровского, Пушкинского, Колпинского и Кировского районов Санкт-Петербурга.
В остальных районах города выплаты через Сбербанк будут произведены 21 и 24 января.
В минувшем году, как следует из данных Росстата, средний размер пенсий в Северной столице составлял 17 296 рублей. Но в январе выплаты будут выше, так как с первого числа пенсии были проиндексированы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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