Гражданам в России в квитанции ЖКХ впишут новые пени с 1 февраля 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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В феврале некоторым россиянам придут квитанции ЖКХ с вписанной в них пеней. Впрочем, добросовестным плательщикам переживать не стоит. Им пеню платить не придется.
Штрафные санкции коснутся тех граждан, которые не успели или не захотели заплатить за предыдущий месяц вовремя. Компании, поставляющие населению электроэнергию, раньше уже предупреждали об этом. Гражданам, которые потратили деньги на новогодние праздники и не заплатили за услуги ЖКХ, пеню платить придется только, если это уже не первый месяц задолженности.
Как пишет ПримПресс, первый месяц просрочки не повлечет штрафных санкций и должника только предупредят о возможных последствиях. Однако со второго по третий месяц задолженности пеня составит 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга.
Проще говоря, за просрочку надо будет платить каждый день 0,04% от долга. И если человек не закроет задолженность за три месяца, пеня вырастет вдвое.
Также стоит иметь в виду, что ресурсная компания вправе обратиться в суд и уже через него взыскать долг.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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