Одной категории граждан в России придет от 10 тыс. рублей от соцзащиты до 21 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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До конца текущей недели на банковские карты части граждан в РФ будет зачислено пособие, которое приходит по линии социальной защиты населения. Об этом со ссылкой на информацию региональных Минтруда сообщило издание «primpress.ру».
Речь идет о денежном пособии, которое выдается семьям на каждого третьего и последующего ребенка. Отмечается, что именно эта категория выплаты за январь в декабре 2021 года не получила. Более того, не поступили средства и в первой половине этого месяца, из-за чего некоторые получатели начали выказывать беспокойство.
Однако переживать не стоит - до конца текущей недели деньги придут на счета.
Получателями такой выплаты, напомним, являются нуждающиеся семьи, у которых третий (четвертый/пятый и каждый последующий) ребенок появился после 2019 года. Помощь назначается, если средний уровень дохода на одного члена семьи не превышает сумму двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания.
Размер самой выплаты равен одному детскому прожиточному минимуму. С января это, в среднем по стране, 11 592 рубля. Однако во многих регионах данный показатель, как подчеркивается, ниже, и находится в пределах 10 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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