В РФ в 2021 году более 23 тысяч человек погибли в результате совершенных преступлений

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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В 2021 году в России в результате совершенных преступлений погибли более 23,3 тысяч граждан страны. Почти 33 тысячи человек были признаны пострадавшими. Такие данные, которые отражают криминогенную обстановку в стране, приводит агентство ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Как следует из материалов правоохранительного ведомства, четыре из пяти преступлений приходится на города и поселки городского типа. В сельской местности в минувшем году было совершено 371,7 тысяч преступлений. В городской - порядка 1,6 миллионов.
«Ущерб от преступлений составил 834,5 млрд рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и пгт», - говорится в материалах МВД.
Всего с января по декабрь минувшего года в РФ зарегистрировано 2 004,4 тысячи преступлений. И это на 1,9% меньше, чем в позапрошлом году.
Рост числа преступлений отмечался в 27 российских регионах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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