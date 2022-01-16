В РФ в 2021 году более 23 тысяч человек погибли в результате совершенных преступлений

В 2021 году в России в результате совершенных преступлений погибли более 23,3 тысяч граждан страны. Почти 33 тысячи человек были признаны пострадавшими. Такие данные, которые отражают криминогенную обстановку в стране, приводит агентство ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как следует из материалов правоохранительного ведомства, четыре из пяти преступлений приходится на города и поселки городского типа. В сельской местности в минувшем году было совершено 371,7 тысяч преступлений. В городской - порядка 1,6 миллионов.

«Ущерб от преступлений составил 834,5 млрд рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и пгт», - говорится в материалах МВД.

Всего с января по декабрь минувшего года в РФ зарегистрировано 2 004,4 тысячи преступлений. И это на 1,9% меньше, чем в позапрошлом году.

Рост числа преступлений отмечался в 27 российских регионах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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