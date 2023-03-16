Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий Ключ, должен нести ответственность за скандал с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» в Станице Бакинской.

Ранее мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский заявил, что власти города не намерены согласовывать церемонию похорон «вагнеровцев», погибших в зоне СВО. Аргументировал свою позицию он якобы запросами общественности.

По словам Антона Бредихина, властям региона стоит вспомнить о недавних поправках в законодательство, призванных защитить интересы участников СВО.

«Сегодня были подписаны президентом Владимиром Путиным новые указы. Согласно им, все, кто выступает против добровольцев в том или

ином формате, подлежат административному и уголовному наказанию. Власти Горячего Ключа должны нести полную ответственность за то, что они не хотят или не хотели хоронить тех людей, которые защищают нашу Родину, реализовывают цели специальной военной операции», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что вопросы на этом фоне возникают и к Вениамину Кондратьеву — губернатору Краснодарского края.

«Все чиновники, которые курируют данное направление, должны быть показательно наказаны. Где, кстати, глава Краснодарского края? Почему он допускает подобное? Настоящий беспорядок. Это большой скандал, скандал федерального уровня», — полагает он.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что власти Горячего Ключа используют «гнилые отмазки», чтобы оправдать свое скандальное решение. Он также уличил администрацию города в волюнтаризме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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