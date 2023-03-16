Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий Ключ, должен нести ответственность за скандал с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» в Станице Бакинской.
Ранее мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский заявил, что власти города не намерены согласовывать церемонию похорон «вагнеровцев», погибших в зоне СВО. Аргументировал свою позицию он якобы запросами общественности.
По словам Антона Бредихина, властям региона стоит вспомнить о недавних поправках в законодательство, призванных защитить интересы участников СВО.
«Сегодня были подписаны президентом Владимиром Путиным новые указы. Согласно им, все, кто выступает против добровольцев в том или
Эксперт добавил, что вопросы на этом фоне возникают и к Вениамину Кондратьеву — губернатору Краснодарского края.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что власти Горячего Ключа используют «гнилые отмазки», чтобы оправдать свое скандальное решение. Он также уличил администрацию города в волюнтаризме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился...Подробнее
Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...Подробнее
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника...Подробнее
Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus». Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил...Подробнее
Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление представителя американского законодательного органа...Подробнее
Жителя Калужской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать...Подробнее
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с работниками авиационного завода в Улан-Удэ и в ходе конференции по...Подробнее
Комментировать