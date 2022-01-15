Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями

Сегодня, 17:34

0

Image 16+
Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями
Фото из открытых источников

Аналитики Сбербанка России всем гражданам с денежными сбережениями обрисовали перспективы рубля на 2022 год. Они уверены, что позиции национальной валюты укрепятся, хотя геополитическая обстановка пока этому и не способствует.

На фоне напряжения в отношениях с Западом в Казахстане произошли массовые беспорядки, вызвав беспокойство инвесторов. Как следствие, курс рубля вначале года вырос до 77 за один доллар.

«Американец» продемонстрировал рост в 16%, что является максимумом с апреля минувшего года. Но ситуация в ближайшее время должна выровняться. Ряд факторов помогут рублю отыграть собственное падение.

Экспортеры будут выплачивать налоги и дивиденды в долларах и евро. Иностранная валюта, которая зайдет на рынок, будет способствовать укреплению рубля. 

Ожидается, что Центробанк снова прибегнет к повышению ключевой ставки, что положительно скажется на рубле. Россиянам, которые хранят накопления и сбережения в национальной валюте, стоит иметь это в виду.

В целом же, если геополитическая обстановка не поменяется, стоит ожидать удешевления доллара до 74,1 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями

Сегодня, 17:34

Российские пенсионеры могут получить новую прибавку: она коснется лишь одной категории граждан

Сегодня, 13:54

2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

Сегодня, 00:14

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Вчера, 17:24

Раскрыта новая неприятная правда об индексации пенсий России на 8,6%

Вчера, 16:09

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

Пенсионеры в РФ до конца апреля 2022 года смогут получить разовую выплату на карту «МИР»

14-01-2022, 16:39

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

Закон о QR-кодах в ближайшее время рассматриваться не будет

14-01-2022, 12:09

На базе ВКС РФ из-за отказа систем едва не потерпел крушение истребитель Су-35С

14-01-2022, 11:14

«Газпром» закупает сигарет на четыреста семьдесят миллионов рублей. Поставщиков решили не афишировать

13-01-2022, 12:44

Для пенсионеров в РФ вводится новый налог по вкладам в 2022 году

13-01-2022, 09:59

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате в 3000 рублей до 27 января 2022 года

13-01-2022, 00:34

Более 1000 рублей. Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к пенсии после индексации на 8,6%

12-01-2022, 19:34

Каждый путешественник получит 10 000 рублей с 18 января. Деньги придут на карту «Мир»

12-01-2022, 17:09

В Госдуме допустили новый локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса

12-01-2022, 17:04

Минтруда: Претендовать на пособие женщины в России могут уже после 6 недель беременности

11-01-2022, 22:09

Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

11-01-2022, 19:04

Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

11-01-2022, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Сегодня, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

15-01-2022, 09:09

0

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Вчера, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее
Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

0

Необходимый документ можно получить бесплатно, подав соответствующий запрос в Пенсионный фонд. Российские граждане...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

0

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...

Подробнее
Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

14-01-2022, 20:54

0

В 2022 году в Санкт-Петербурге будет открыто всего три спортивные площадки, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский и...

Подробнее
В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

0

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе. Трагедии чудом удалось избежать...

Подробнее
Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Вчера, 17:24

0

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...

Подробнее