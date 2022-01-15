Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями

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Аналитики Сбербанка России всем гражданам с денежными сбережениями обрисовали перспективы рубля на 2022 год. Они уверены, что позиции национальной валюты укрепятся, хотя геополитическая обстановка пока этому и не способствует.
На фоне напряжения в отношениях с Западом в Казахстане произошли массовые беспорядки, вызвав беспокойство инвесторов. Как следствие, курс рубля вначале года вырос до 77 за один доллар.
«Американец» продемонстрировал рост в 16%, что является максимумом с апреля минувшего года. Но ситуация в ближайшее время должна выровняться. Ряд факторов помогут рублю отыграть собственное падение.
Экспортеры будут выплачивать налоги и дивиденды в долларах и евро. Иностранная валюта, которая зайдет на рынок, будет способствовать укреплению рубля.
Ожидается, что Центробанк снова прибегнет к повышению ключевой ставки, что положительно скажется на рубле. Россиянам, которые хранят накопления и сбережения в национальной валюте, стоит иметь это в виду.
В целом же, если геополитическая обстановка не поменяется, стоит ожидать удешевления доллара до 74,1 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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