Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

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Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс Primpress со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.
По ее словам, не все работающие пенсионеры осведомлены о том, что и их пенсии могут подпадать под индексацию. Последняя возможна, если соблюдены все условия.
Сивакова уточнила: право на индексацию пенсий имеют те работающие официально устроенные пенсионеры, которые получают не страховую (трудовую, по старости), а социальную пенсию либо пенсию по государственному обеспечению.
«К примеру, чернобыльцы, которые получают государственную пенсию по старости, по-прежнему могут работать и получать ежегодную индексацию», – пояснила Сивакова.
Такие пенсии в России будут проиндексированы на 7,7% с 1 апреля 2022 года. Это, отмечает эксперт, будет рекордный показатель увеличения для социальных и государственных пенсий. А в 2024 году ожидается новый рекорд - индексация более чем на 9%.
Напомним: 12 января радостных новостей дождались и неработающие пенсионеры. Президент РФ Владимир Путин счел индексацию пенсионных выплат на 5,9% недостаточной и предложил повысить им выплаты на 8,6%, что даже больше уровня инфляции, которая составила в 2021 году 8,39%.
Пересчет пенсий в сторону повышения осуществляется с января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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