На базе ВКС РФ из-за отказа систем едва не потерпел крушение истребитель Су-35С

На авиабазе ВКС РФ в Дземги (Хабаровский край) произошел инцидент с истребителем Су-35С. Из-за неполадок в системе самолет, являющийся одним из основных истребителей России, едва не разбился. Пилоту ВКС РФ удалось спасти истребитель, у которого во время планового полета отказала система дистанционного управления. В противном случае заходивший на посадку боевой самолет мог бы потерпеть крушение.

Пилот, рискуя жизнью, действовал нестандартно в сложившейся ситуации. Он выпустил парашют и погасил скорость истребителя до нуля, что позволило ему посадить боевую машину. Самолет даже не получил повреждений, пишет 5-tv.ru .

Другие подробности этого инцидента неизвестны, однако невероятные кадры с мастерскими действиями отважного и находчивого летчика вызвали восхищение пользователей Сети. В кадрах самолет летит с сильным креном и может рухнуть в любую секунду, а пилот вместо того, чтобы катапультироваться, пытается спасти неисправное воздушное судно. Он идет на небывалый риск с целью погасить скорость.

Добавим, что Су-35С стоит на вооружении не только в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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