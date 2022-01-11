Для пенсионеров в РФ вводится новый налог по вкладам в 2022 году

Сегодня, 09:59

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Для пенсионеров в РФ вводится новый налог по вкладам в 2022 году
Фото из открытых источников

С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров - законодательством от уплаты они пока не освобождены.

Налог будет взиматься с дохода по вкладам свыше миллиона рублей. Причем, невзирая на то, в какой валюте они хранятся. Уплатить 13% следует с дохода, который был получен по депозитам в минувшем году, пишут «Известия».

По состоянию на начало января минувшего года ключевая ставка составляла 4,25%. Стало быть, если процентный доход за 2021-й не превысит сумму 42,5 тысяч рублей, ничего платить не надо.

В нынешнем году сумма, которая не будет облагаться - 85 тысяч (ключевая ставка 8,5%). Но с той части дохода, которая будет превышать обозначенную сумму, следует будет уплатить 13%.

Согласно подсчетам, на которые указывает газета, количество вкладов с более чем миллионом рублей, из которых надо будет заплатить новый налог, ненамного больше 1%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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