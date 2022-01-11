Более 1000 рублей. Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к пенсии после индексации на 8,6%

Неработающим пенсионерам в России озвучили сумму прибавки к пенсии после решения президента Путина о новой индексации выплат.

И она довольно значима - более тысячи рублей для большинства получателей. Пенсию с новой индексацией граждане пенсионного возраста получат совсем скоро, пишет ПримПресс со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

О новом проценте индексации страховых пенсий в РФ, как сообщалось ранее, президент страны Владимир Путин объявил на совещании с правительством 12 января. Он напомним, что инфляция по итогам года составила 8,39%, тогда как пенсии проиндексировали по запланированному показателю 5,9%. Это, отметил он, неприемлемо. Посему будет правильно, заявил президент, повысить пенсионные выплаты на уровень, немного превышающий уровень инфляции, - 8,6%.

Бибикова сообщила, что проиндексированные по-новому пенсии жители на заслуженном отдыхе начнут получать совсем скоро. Сейчас изменения в законодательство должны будут внести депутаты Государственной Думы. Ближайшее заседание запланировано на 18 января. Затем решение будет утверждено Совфедом.

Перерасчет пенсий, стало быть, будет произведен к концу января или уже в первых числах февраля. Тем пенсионерам, которые получили пенсию, проиндексированную на 5,9%, доплатят недополученное.

С учетом того, что средний размер страховой пенсии в РФ 16 тысяч рублей, сенатор, указывая на это, сообщила, что после решения Путина пенсионерам страны, в среднем, прибавят по 1400 рублей в месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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