В Госдуме допустили новый локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов допустил, что в случае взрывного роста заболеваемости коронавирусом, спровоцированного распространением омикрон-штамма, в России придется вводить новый локдаун.
По словам парламентария, тотальные ограничения вновь могут стать реальностью в случае, если за сутки в России будет заболевать свыше 40 тысяч человек. Это пиковая нагрузка для отечественной системы здравоохранения.
«Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, - это пик, который наша система здравоохранения... примерно на это количество каждодневно рассчитана, - заявил Хубезов, выступая в эфире телеканала «Россия-24». - Если будет в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун, - Ред.)».
При этом парламентарий уверен, что до полного локдауна вряд ли дойдет, и в определенной степени об этом можно говорить уверенно.
Омикрон, как мы ранее сообщали, продолжает распространяться по миру. Со взрывным ростом столкнулись США. В стране несколько дней подряд число суточных заражений на уровне 1 миллиона. Вчера Штаты установили новый ковид-рекорд. За сутки, что минули, коронавирус подтвердился почти у 1 400 000 человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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