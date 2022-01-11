Каждый путешественник получит 10 000 рублей с 18 января. Деньги придут на карту «Мир»

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
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Россияне, которые любят путешествовать, имеют возможность вернуть себе часть потраченных на покупку тура средств уже под завесу января сего года. Новый этап программы туристического кешбэка в стране запускается с 18 числа. В среднем каждый путешественник сможет рассчитывать на возврат 10 000 рублей. Максимум, который можно вернуть, - 20 000 рублей. Кешбэк зачисляется только на карты национальной платежной системы «Мир».
В рамках нового этапа программы туристического кешбэка, которая стартует 18 января, граждане имеют возможность вернуть 20% от стоимости тура.
Но надо выполнить несколько условий, отмечает «Прим.пресс». Первое - путевка должна быть приобретена через специальный сайт мирпутешествий.рф. Второе - оплачивать ее надо банковской картой платежной системы «Мир».
После бронирования и оплаты путевки в течение пяти рабочих дней часть средств вернется на карту. Но если речь идет о сумме не более 20 000 рублей. Это максимум, который можно вернуть через программу кешбэка. Но предыдущие этапы показали, что россияне-путешественники возвращают себе в среднем 10 000 рублей.
Стартовавший с 18 числа этого месяца этап продлится до 12 апреля. А в поездку можно поехать до 30 апреля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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