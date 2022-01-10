Минтруда: Претендовать на пособие женщины в России могут уже после 6 недель беременности

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Женщины с низкими доходами, которые готовятся стать матерью, претендовать на ежемесячное пособие могут уже после 6-ой недели беременности. Об этом россиянкам на своей странице в Instagram напомнило Минтруда.
Женщины, которые в силу обстоятельств оказались в сложной финансовой ситуации, заявление на выплату могут подавать уже после шести недель интересного положения. При этом важно встать на учет до 12-ой недели.
Само пособие, как подчеркивают в ведомстве, начисляется именно с месяца постановки на учет, если будущая мать обратилась в течение месяца с постановки на учет, или с месяца обращения, если беременная обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет.
«Первая выплата поступает после 12 недели беременности», - сообщает Минтруда и уточняет, что выплата будет приходить вплоть до родов.
Самое главное, что надо знать: данное пособие назначается только после того, как специалисты комплексно оценят нуждаемость семьи. Даже той маме, у которой есть квартира и машина, но в конкретной момент ее финансы оставляют желать лучшего (доход на одного члена семьи не превышает уровня прожиточного минимума в регионе), государство поможет деньгами.
Размер пособия для беременных обычно составляет 50% регионального прожиточного минимума.
Подавать заявление на назначение выплаты будущие мамы смогут онлайн - через портал Госуслуги, либо оффлайн - во время личного визита в клиентскую службу ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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