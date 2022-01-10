Уже с 1 апреля. Россиянам рассказали, кто получит по 10 967 рублей

СМИ интригуют заголовками и пишут о том, что существенное повышение пенсий граждан страны ожидает уже с 1 апреля 2022 года. Так, одно из изданий рассказало, кто со второго месяца весны будут получать по 10 967 рублей. И это, как выяснилось, получатели социальных и государственных пенсий. Но 10 967 рублей - это сумма, которую в среднем составит их пенсия после индексации. Прибавка будет в районе 800 рублей.

С 1 апреля 2022 года в РФ будут планово увеличены социальные и государственные пенсии. Индексация будет проведена на уровне 7,7%.

Как правило, получателями социальных пенсий в России являются граждане, которые не заработали трудовой стаж в объеме, который позволил бы им получать трудовую (страховую) пенсию по достижении пенсионного возраста.

Социальные пенсии обычно невысокие. Но они автоматически увеличиваются до размера установленного в регионе проживания минимума пенсионера, поэтому, как подчеркивает издание «Онлайн-БухУчет» , практически ничем не отличаются от минимальной страховой пенсии.

Единственный неприятный момент кроется в том, что социальную пенсию назначают на 5 лет позже, чем трудовую, даже если человек, у которого не хватает стажа, достиг пенсионного возраста.

Государственные пенсии выплачиваются госслужащим, военнослужащим, ставшим инвалидами или потерявшим кормильца по достижении совершеннолетия.

Пенсии такие нынче в среднем составляют 10 183 рубля. После индексации на 7,7% с 1 апреля 2022 года они увеличатся до 10 967 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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