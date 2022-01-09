Решение принято. Пенсионерам поступит по 14 000 рублей на карту 14 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января
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Через несколько дней денежные выплаты порядка 14 000 рублей получат некоторые пенсионеры страны, для которых с 1 января была введена доплата. Речь о представителях определенных профессий, которые заняты в системе МЧС, пишут СМИ.
Надбавка к выплатам полагается пожарным и спасателям, которые выработали стаж в 25 и 15 лет, а также пенсионерам, которые проживают в столице.
«Такая новая выплата будет приходить данным пенсионерам в дополнение ко всем остальным. Ожидается, что средства им перечислят уже в ближайшие дни. Размер дополнительных поступлений как раз составит 14 тысяч рублей», - сообщает издание Primpress.
Кроме того, на получение таких же сумм могут рассчитывать пенсионеры тех регионов страны, где с 1 января установлен на уровне 14 000 рублей местный прожиточный минимум. Например, жители Хабаровского края. В этом регионе ПМ установлен на уровне 14 509 рублей, и это на 1304 рубля больше, нежели в году минувшем.
Это значит, что менее обозначенной суммы пенсионеры края на руки получать не будут. Если пенсия их менее 14 509 рублей, им полагается региональная доплата до этого уровня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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