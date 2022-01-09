Решение принято. Пенсионерам поступит по 14 000 рублей на карту 14 января

Сегодня, 16:19

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Решение принято. Пенсионерам поступит по 14 000 рублей на карту 14 января
Фото из открытых источников

Через несколько дней денежные выплаты порядка 14 000 рублей получат некоторые пенсионеры страны, для которых с 1 января была введена доплата. Речь о представителях определенных профессий, которые заняты в системе МЧС, пишут СМИ.

Надбавка к выплатам полагается пожарным и спасателям, которые выработали стаж в 25 и 15 лет, а также пенсионерам, которые проживают в столице.

«Такая новая выплата будет приходить данным пенсионерам в дополнение ко всем остальным. Ожидается, что средства им перечислят уже в ближайшие дни. Размер дополнительных поступлений как раз составит 14 тысяч рублей», - сообщает издание Primpress.

Кроме того, на получение таких же сумм могут рассчитывать пенсионеры тех регионов страны, где с 1 января установлен на уровне 14 000 рублей местный прожиточный минимум. Например, жители Хабаровского края. В этом регионе ПМ установлен на уровне 14 509 рублей, и это на 1304 рубля больше, нежели в году минувшем.

Это значит, что менее обозначенной суммы пенсионеры края на руки получать не будут. Если пенсия их менее 14 509 рублей, им полагается региональная доплата до этого уровня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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