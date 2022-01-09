Шойгу решил ограничить выезд российских военных за пределы страны

Согласно поручению министра обороны, Россия начнёт сокращать число зарубежных поездок военнослужащих. В частности, будет уменьшено количество служебных командировок и отпусков, проводимых военными вне пределов РФ. Данное объявление Шойгу сделал во время селекторного совещания, на котором также было озвучено его поручение обеспечить повторное прохождения военнослужащими ковид-вакцинации в запланированные сроки.

Принятые решения в ведомстве увязали с появлением «омикрон»-штамма коронавируса. Помимо вышеперечисленного, по той же причине сейчас на контроле должностных лиц находится и выполнение требований руководства минобороны, связанных с предпринимаемыми мерами по защите от заражения личного состава армии – поддержание резерва необходимого коечного фонда, запаса экспресс-тестов, средств защиты и медоборудования.

Напомним, что центр Гамалеи выдал ранее прогноз об ожидаемом в скором времени всплеске заболеваемости «омикроном», который по мнению сотрудников центра заразней предыдущих разновидностей коронавируса, но отличается более лёгкой формой заболевания и меньшей летальностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700