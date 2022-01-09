Граждан в РФ предупредили о вероятности экономического кризиса в России в 2022 году

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января
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Эксперты предупредили россиян о большой вероятности экономического кризиса в России в 2022 году. Он скажется на жизни всех граждан - и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и представителей элиты. Об этом сообщило издание «Финтолк».
Профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря пояснила, что все кризисы, которые были в России после 1998 года, случались в силу влияния внешних причин. Мировые аналитики на нынешний, 2022 год, прогнозируют восстановление пострадавшей из-за пандемии коронавируса мировой экономики. Это естественным образом скажется на бюджете страны, так как обернется ростом доходов вследствие увеличения экспорта.
Тем не менее, новая ковид-волна, а также ситуация вокруг юго-востока Украины могут оказать на экономику страны негативное влияние. Энергетический кризис в Европе также может внести свою лепту.
Если он расшатает мировой рынок, негативные последствия на себе может ощутить и Российская Федерация. В списке опасных факторов специалисты назвали сжатие экономики в Китае, непростую ситуацию на мировых фондовых рынках и повышение ключевой ставки ФРС США.
Пока сложно сказать, как эти факторы повлияют на Россию и какой из них окажет наибольший эффект. Не исключено, что они «сыграют» и в совокупности.
Поэтому стоит прислушаться к советам экспертов распределять свой капитал по разным корзинам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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