Всем гражданам в РФ, которые получают до 25 тыс. рублей, готовят новую выплату

Сегодня, 12:24

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Всем гражданам в РФ, которые получают до 25 тыс. рублей, готовят новую выплату
Фото из открытых источников

Гражданам в РФ с низким уровнем дохода власти готовят новую выплату. Об этом со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщает издание PRIMPRESS.

По его словам, вероятность введения данной выплаты довольно высока, хотя пока инициатива только на уровне обсуждения. Но деньги на реализацию есть, так как по сути люди смогут получать больше за счет обнуления ставки налога на доходы.

Нилов отметил, что нижняя палата российского парламента активно работает над тем, чтобы размеры налогов для бедных и богатых граждан отличались. Так, ныне прорабатывается вопрос повышения налога на доходы физических лиц более 10 миллионов рублей за год до 25%.

Однако власть должна думать и над тем, как добиться реального роста доходов тех граждан, которые зарабатывают немного. Проще всего этого добиться можно за счет снижения налоговой нагрузки.

Так, для граждан, которые ежемесячно зарабатывают менее 25 тысяч рублей, было бы правильно НДФЛ вообще отменить. Это позволит им получать на 13% больше. В денежном выражении это будет порядка 3 тысяч рублей ежемесячно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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