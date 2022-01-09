Две категории граждан в РФ могут получить разовую выплату 10 тыс. рублей в 2022 году

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января
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Пенсионные эксперты считают, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей в 2022 году все-таки будет, и получить деньги смогут как минимум две категории граждан в РФ - семьи с детьми и пенсионеры. Специалисты уверены, что президент России Владимир Путин объявит о предоставлении материальной помощи во время своего послания Федеральному собранию.
Мероприятие, судя по всему, состоится в феврале, хотя в Кремле точную его дату еще не объявили. Неназванные аналитики, на которых ссылается ресурс PRIMPRESS, говорят, что в минувшем году российский лидер обрадовал россиян сразу двумя новыми выплатами - пособием для попавших в трудную жизненную ситуацию беременных женщин и для родителей, которые воспитывают детей в одиночку, а также объявил о единовременной выплате на детей школьного возраста.
Напомним, что пенсии неработающим пенсионерам в РФ с января проиндексировали только на 5,9%, тогда как инфляция превысила уровень 8%. Запланированный процент повышения пенсий был известен заранее, поэтому специалисты прогнозировали, что Путин объявит о единовременной выплате для пенсионеров на большой ежегодной пресс-конференции в декабре. Этого, впрочем, не произошло. Поэтому специалисты и считают, что о разовой выплате 10 000 рублей будет объявлено во время послания Федеральному собранию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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