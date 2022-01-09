Две категории граждан в РФ могут получить разовую выплату 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 10:39

0

Image 16+
Две категории граждан в РФ могут получить разовую выплату 10 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Пенсионные эксперты считают, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей в 2022 году все-таки будет, и получить деньги смогут как минимум две категории граждан в РФ - семьи с детьми и пенсионеры. Специалисты уверены, что президент России Владимир Путин объявит о предоставлении материальной помощи во время своего послания Федеральному собранию.

Мероприятие, судя по всему, состоится в феврале, хотя в Кремле точную его дату еще не объявили. Неназванные аналитики, на которых ссылается ресурс PRIMPRESS, говорят, что в минувшем году российский лидер обрадовал россиян сразу двумя новыми выплатами - пособием для попавших в трудную жизненную ситуацию беременных женщин и для родителей, которые воспитывают детей в одиночку, а также объявил о единовременной выплате на детей школьного возраста.

Напомним, что пенсии неработающим пенсионерам в РФ с января проиндексировали только на 5,9%, тогда как инфляция превысила уровень 8%. Запланированный процент повышения пенсий был известен заранее, поэтому специалисты прогнозировали, что Путин объявит о единовременной выплате для пенсионеров на большой ежегодной пресс-конференции в декабре. Этого, впрочем, не произошло. Поэтому специалисты и считают, что о разовой выплате 10 000 рублей будет объявлено во время послания Федеральному собранию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шойгу решил ограничить выезд российских военных за пределы страны

Сегодня, 15:04

Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране

Сегодня, 12:44

Всем гражданам в РФ, которые получают до 25 тыс. рублей, готовят новую выплату

Сегодня, 12:24

Две категории граждан в РФ могут получить разовую выплату 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 10:39

Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

Вчера, 23:24

Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, эксперт Киреева предупредила о возможном мошенничестве с 12 января

Вчера, 17:49

Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей: экспертом Власовым названа точная дата

Вчера, 16:14

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

Вчера, 13:14

Сбербанк начислит 4 тыс. рублей на банковскую карту каждому гражданину в России

9-01-2022, 22:54

Более 700 тысяч рублей семье. Стало известно, кто может претендовать на выплату с 1 февраля

9-01-2022, 12:49

Эксперт напомнил кредитным должникам о введенном для них в этом году послаблении

9-01-2022, 11:09

С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

9-01-2022, 10:49

С 10 января 2022 года каждому за новогодние праздники выплатят по 12000 рублей

8-01-2022, 17:49

Названы продукты, которые подешевеют с 10 января

8-01-2022, 15:49

Пенсионерам РФ проиндексируют выплаты на 7,7% уже в 2022 году

8-01-2022, 13:04

Нилов: пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 августа 2022 года

8-01-2022, 10:44

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

7-01-2022, 13:44

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

7-01-2022, 13:29

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

7-01-2022, 13:24

Сбербанк обрадовал всех, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн»

6-01-2022, 22:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

8-01-2022, 16:14

0

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...

Подробнее
Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

9-01-2022, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

9-01-2022, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Сегодня, 11:59

0

Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...

Подробнее
Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Вчера, 11:44

0

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...

Подробнее
Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

0

В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

8-01-2022, 17:53

0

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...

Подробнее
Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

9-01-2022, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее
Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

9-01-2022, 13:09

0

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года....

Подробнее
С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

9-01-2022, 10:49

0

Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться