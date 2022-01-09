Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, эксперт Киреева предупредила о возможном мошенничестве с 12 января

Вчера, 17:49

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Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, эксперт Киреева предупредила о возможном мошенничестве с 12 января
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева предупредила российских пенсионеров, которые получают пенсии на банковские карты, о новой опасности со стороны мошенников. Об этом пишет издание «Примпресс».

Киреева посоветовала быть особенно бдительными пожилым людям, которые подходят к банкоматам, чтобы обналичить свои средства. Там их может поджидать незнакомец, который обратится, на первый взгляд, с совершенно безобидной просьбой.

«Он может быть одет вполне прилично, внешний вид здесь нисколько не важен. Человек просит у пенсионера помочь ему вытащить банковскую карту из устройства. Или же это может быть просьба, напротив, вставить пластик в разъем», – пояснила Киреева.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя вестись и на призыв помочь вытащить деньги, якобы застрявшие в устройстве. Ведь как только человек прикоснется к купюрам, к нему сразу же подойдут неизвестные люди, угрожая вызвать полицию. Мол, украл у них карту и снимает с нее деньги. При этом и откреститься от этого пенсионеру будет сложно - его отпечатки пальцев будут на купюрах.

«Злоумышленники сразу же начинают требовать откуп от человека. Конечно же, это мошенничество, верить этому нельзя», – заключила пенсионный эксперт.

Россиянам в возрасте никогда не стоит забывать о том, что пенсионеры всегда были и будут оставаться самой желаемой мишенью для аферистов, ведь их отличительная черта - повышенная доверчивость и уязвимость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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