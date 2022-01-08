Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей: экспертом Власовым названа точная дата

Сегодня, 16:14

0

Image 16+
Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей: экспертом Власовым названа точная дата
Фото из открытых источников

Пенсионерам в 2022 году власти решили выплатить один раз по 10 000 рублей, пишет издание «Примпресс» со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова и выносит данную информацию в заголовок.

Однако данная новость расстроит пожилых граждан, проживающих не в столице. Речь не идет о единовременной выплате как о возмещении недоиндексированной страховой пенсии. Специалист имеет в виду разовую выплату для московских пенсионеров. Да и то лишь для тех, кто привился от коронавируса и не получил в благодарность за заботу о своем здоровье от мэрии специальный набор либо деньги.

Разовую выплату за вакцинацию пенсионеры столицы, которые полностью прошли курс вакцинации, могли получить в срок до 31 декабря 2021 года. Однако правительство Москвы решило продлить программу поощрения за прививки от коронавируса. 

И теперь ее смогут получить все, кто вакцинируется или ревакцинируется до 31 марта 2022 года. Подарочный набор для здоровья полагается москвичам старше 65 лет. При этом они имеют возможность отказаться от него и взять деньгами - эквивалент 10 000 рублей.

«Любопытно, что по условиям, сделать прививку пенсионеры Москвы должны до конца марта, но саму выплату потом можно будет получить до 1 июня. Такие сроки прописаны в постановлении мэрии», – заключил Сергей Власов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

Сегодня, 13:14

Сбербанк начислит 4 тыс. рублей на банковскую карту каждому гражданину в России

Вчера, 22:54

Более 700 тысяч рублей семье. Стало известно, кто может претендовать на выплату с 1 февраля

Вчера, 12:49

Эксперт напомнил кредитным должникам о введенном для них в этом году послаблении

Вчера, 11:09

С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

Вчера, 10:49

С 10 января 2022 года каждому за новогодние праздники выплатят по 12000 рублей

8-01-2022, 17:49

Названы продукты, которые подешевеют с 10 января

8-01-2022, 15:49

Пенсионерам РФ проиндексируют выплаты на 7,7% уже в 2022 году

8-01-2022, 13:04

Нилов: пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 августа 2022 года

8-01-2022, 10:44

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

7-01-2022, 13:44

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

7-01-2022, 13:29

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

7-01-2022, 13:24

Сбербанк обрадовал всех, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн»

6-01-2022, 22:24

6–8 января 2022 года граждане в РФ получат 2 тыс. 250 рублей от соцзащиты

6-01-2022, 19:14

Эксперты: новый год принесет России десятипроцентное подорожание бензина

6-01-2022, 13:44

Безработным гражданам в России предложили новые льготы в 2022 году

6-01-2022, 12:34

Российские десантники вылетели в Казахстан для борьбы с боевиками

6-01-2022, 11:49

Пенсионерам в РФ резко увеличат пособие на ритуальные услуги с 1 февраля 2022 года

6-01-2022, 08:54

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

4-01-2022, 23:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Вчера, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

8-01-2022, 15:09

0

Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

8-01-2022, 16:14

0

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Вчера, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

8-01-2022, 10:09

0

Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...

Подробнее
Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

7-01-2022, 17:04

0

Силы Североатлантического альянса более 5 суток осуществляют поиск российской подлодки «Новороссийск», которая может...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

7-01-2022, 19:49

0

Сегодня около часа дня на трассе «Псков» в районе городского поселения Толмачёво произошло столкновение двух иномарок....

Подробнее
За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

8-01-2022, 17:53

0

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...

Подробнее
Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

8-01-2022, 14:09

0

Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены...

Подробнее
Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Вчера, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться