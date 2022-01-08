Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей: экспертом Власовым названа точная дата

Пенсионерам в 2022 году власти решили выплатить один раз по 10 000 рублей, пишет издание «Примпресс» со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова и выносит данную информацию в заголовок.

Однако данная новость расстроит пожилых граждан, проживающих не в столице. Речь не идет о единовременной выплате как о возмещении недоиндексированной страховой пенсии. Специалист имеет в виду разовую выплату для московских пенсионеров. Да и то лишь для тех, кто привился от коронавируса и не получил в благодарность за заботу о своем здоровье от мэрии специальный набор либо деньги.

Разовую выплату за вакцинацию пенсионеры столицы, которые полностью прошли курс вакцинации, могли получить в срок до 31 декабря 2021 года. Однако правительство Москвы решило продлить программу поощрения за прививки от коронавируса.

И теперь ее смогут получить все, кто вакцинируется или ревакцинируется до 31 марта 2022 года. Подарочный набор для здоровья полагается москвичам старше 65 лет. При этом они имеют возможность отказаться от него и взять деньгами - эквивалент 10 000 рублей.

«Любопытно, что по условиям, сделать прививку пенсионеры Москвы должны до конца марта, но саму выплату потом можно будет получить до 1 июня. Такие сроки прописаны в постановлении мэрии», – заключил Сергей Власов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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