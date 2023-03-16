Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами. Жителей не устраивают, среди прочего, высокие цены на ЖКХ, многокилометровые пробки и низкое качество воды.

Социологи в пятницу опросили жителей Горячего Ключа о работе мэра Сергея Белопольского. Результаты еще не опубликованы, однако предварительные выводы можно сделать, исходя из реакции горожан в тематических каналах.

Чаще всего жители Горячего Ключа упоминают о плохой работе коммунальных служб. Так, по их словам, мусор в городе вывозят не регулярно. Жители также посетовали, что Белопольский фактически «изолировался» от народа.

Недавно Белопольский оказался в эпицентре скандала федерального масштаба. Он запретил ЧВК «Вагнер» хоронить бойцов на кладбище в станице Бакинской. Комментируя его решение, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что у мэра «началась истерика».

«Единственное, что заставило его перестать вставлять палки в колеса, — это мое обещание, что в случае смерти нам не дадут захоранивать наших погибших товарищей, бойцов, которые погибли за свою Родину, за Россию, о том, что я привезу тела этих бойцов и поставлю их у него дома в гостиной, и он сам будет ими заниматься потом вечно. После этого он заглох, обосрался и замолк», - отметил Пригожин.

Заявление Белопольского возмутило и жителей Горячего Ключа. Среди комментаторов нашлись те, кто предложил мэру, который никогда не служил, отправиться в зону СВО, где от него будет больше пользы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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