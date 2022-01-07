Более 700 тысяч рублей семье. Стало известно, кто может претендовать на выплату с 1 февраля

В России с 1 февраля текущего, 2022-го года, запланировано изменение размеров выплат, которые российские семьи получают при определенных условиях. Об этом сообщает информационная служба телеканала «ЦарьГрад» .

Уже со второго месяца года в стране проиндексируют такую выплату, как материнский капитал. За рождение первенца в Российской Федерации можно получить свыше 500 тысяч рублей, а за второго малыша - более 665 тысяч рублей.

Индексация маткапитала будет осуществляться по уровню фактической инфляции в стране. Следовательно, благодаря повышению в будущем семьи смогут получать за рождение ребенка до 700 тысяч рублей.

Так, к 2024 году выплаты существенно повысятся. Так, за первого ребенка будут начислять более 544 тысяч, а за второго - свыше 719 тысяч рублей.

Отметим, что в ряде регионов положены и надбавки к материнского капиталу. Например, в Приморье кроме федерального можно получить и местный капитал - он выдается при рождении (усыновлении) третьего ребенка. В минувшем году это была сумма 191 245 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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