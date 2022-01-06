С 10 января 2022 года каждому за новогодние праздники выплатят по 12000 рублей

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Уже с 10 января в РФ начнутся денежные выплаты за новогодние праздники. Эти выплаты касаются граждан, которые работали в указанный период в определенных сферах.
Речь идет о всех работниках, которые заняты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этих людей за период работы в новогодние праздники предусмотрены специальные выплаты.
Еще в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин сделал распоряжение о том, что медиков, которые в праздники будут работать в контакте с коронавирусными больными, ждут двойные выплаты. Повышенную оплату получат те, кто дежурил в период с 31 декабря по 9 января включительно. А получат двойной оклад такие люди сразу после 10 января.
Сумма выплаты зависит от занимаемой должности. Например, работникам ковидных госпиталей выплатили по 3880 рублей за смену еще до праздников. Водители «скорой помощи» получат доплату 1215 рублей за смену.
В среднем оплата медработникам будет соответствовать 4 тысячам рублей за смену. В основном медики отработали в праздники по три смены. Следовательно, они получат около 12 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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