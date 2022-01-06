Названы продукты, которые подешевеют с 10 января

Эксперты по пищевой продукции назвали несколько категорий продуктов питания, на которые, с высокой степенью вероятности, снизится цена, как только закончится череда новогодних и рождественских праздников в Российской Федерации. Пищевые аналитики высказали россиянам свои рекомендации, чтобы люди пока повременили с широкомасштабным приобретением подобных товаров. Будет выгоднее, если покупка таких товаров будет отложена на период после 10 января. Эту информацию сообщили журналисты онлайн-издания PRIMPRESS.

К процессу увеличения стоимости продуктов питания российские жители уже привыкли, однако снижение цен осуществляется весьма редко. Но сейчас именно такой случай: специалисты по формированию цен в пищевой сфере заявляют, что ценники будут переписаны в меньшую сторону одновременно на несколько групп товаров уже со следующей недели.

Глава коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов сообщил, что сразу после новогодних праздников торговые учреждения страны будут активно уменьшать стоимость продуктов с коротким периодом хранения. Российские ретейлеры займутся привлечением внимания покупателей к тем товарным группам, которые магазины не успели реализовать на протяжении длинных каникул. Одновременно будут снижены цены на рыбу, рассказал эксперт. Этому будет способствовать появление на прилавках продукции нового улова. В свою очередь, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина считает, что снижения стоимости стоит ждать и на другие продукты. Например, подешеветь должны те товары, по которым ожидается поступление новых партий. Речь идет о крупах, макаронах, масле, сахаре, хлебных изделиях, а также о мясе птицы и свинине. Эксперт уверена, что ценники на такие товары в январе снизятся повсеместно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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