6–8 января 2022 года граждане в РФ получат 2 тыс. 250 рублей от соцзащиты

В ближайшие дни органы социальной защиты Российской Федерации будут осуществлять перечисления денег для своих соотечественников. Региональные власти пообещали раздать эти платежи точно в срок. Выплаты этих денежных средств поступят гражданам РФ независимо от графика. Такую информацию сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.

В регионах рассказали о том, что незамедлительно приступили к выдаче денег, предназначенных льготным, а также многим другим категориям населения страны. Широкомасштабно осуществляется выдача пенсионных доплат, а также люди получают свои отдельные выплаты. Реализация денежных средств поддерживается региональными властями.

В январе получат свои денежные средства ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла. Сотрудники почты оперативно разносят причитающиеся суммы совместно с пенсиями.

Руководители Росси дали обещание: все денежные выплаты в обязательном порядке получат все люди в срок до 8 января 2022 года включительно, вне зависимости от графика, запланированного на январь. Также в этом месяце будут проводиться и все остальные социальные доплаты к пенсии для тех граждан российского государства, чьи пенсии ниже размера прожиточного минимума, принятого в регионе.

На региональных уровнях для пожилых граждан зачастую предусмотрены отдельные выплаты. Деньги могут давать в качестве компенсации за проезд в транспорте или на уплату взносов на капремонт жилья. Такие средства тоже поступят в ближайшее время. Помимо этого, получить деньги смогут обладатели званий ветерана труда. В данном случае речь идет о выплате в среднем по одной тысяче рублей. На большую сумму могут рассчитывать те, кто получает доплаты к пенсии по инвалидности в результате боевых действий. Например, в Самарской области такая выплата составляет 2254 рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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