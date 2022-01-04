Российские десантники вылетели в Казахстан для борьбы с боевиками

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Оперативно сформированные подразделения Вооруженных сил России несколько часов назад были отправлены в Казахстан в рамках помощи по линии ОДКБ в связи с террористической угрозой и попыткой силового захвата власти в этой стране. В сторону Казахстана направлены два борта – самолет Ил-76 и военно-транспортный Ан-124. К этому часу известно о том, что вылетевший сегодня утром из Чкаловского российский военно-транспортный самолет с военными подразделениями ВС РФ на борту прибыл в Казахстан.
Самолет прибыл в соседнее государство в рамках оказания помощи по подавлению протестов в стране. Ожидается, что второй военный борт в ближайших полтора часа также прибудет в Казахстан. О количестве российских военных, которые перебрасываются в Казахстан, ничего неизвестно, однако, по некоторым данным, их приблизительно 200 человек.
Уже есть информация о том, что российские военные находятся на территории Казахстана. Их перебросили в эту страну из расположенных вблизи границы военных частей, пишет avia.pro.
Российские военные будут задействованы для зачистки мятежных городов Казахстана, после чего их направят на российские военные и гражданские стратегически важные объекты, – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур. Не исключено, что в течение нескольких часов Россия направит в Казахстан еще несколько военных бортов, поскольку ситуация в Казахстане оценивается как критическая, несмотря на то, что силовикам удалось частично взять под контроль отдельные районы, которые были захвачены боевиками.
Также сообщается о том, что в течение ближайшего часа два военных борта вылетят из Белоруссии. На это указывают данные о массовой переброске войск на расположенный под Минском военный аэродром Мачулищи. Как отмечают эксперты, страны ОДКБ могут направить в Казахстан около тысячи военнослужащих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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