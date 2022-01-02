Единовременная выплата 19 000 рублей пенсионерам с 5 января: ПФР выступил с разъяснением

Некоторые российские интернет-ресурсы откровенно спекулируют на пенсионной теме, принимая во внимание, что многие граждане привыкли читать новости по заголовкам.

Так произошло и с подачей информации о единовременной выплате пенсионерам в январе, в размере 19 000 рублей. Пожилые россияне, увидев данные сведения в заголовках многих СМИ, обрадовались. Они были уверены, что их ждет компенсация за то, что пенсия была недоиндесирована (повышение произошло на 5,9%, тогда как инфляция по итогам минувшего года превысила 8%).

В отделении Пенсионного фонда по Ростовской области разъяснили пенсионерам, что не стоит рассчитывать на единовременную выплату в привычном понимании (как, например, в минувшем году, когда всем гражданам на заслуженном отдыхе выплатили по 10 000 рублей) в январе этого года. Однако выплата, о которой ранее написали СМИ, все же существует. Речь идет о выдаче средств из пенсионных накоплений, пишет Примпресс. И получить ее могут лишь те, у кого они сформированы, да и то при условии, что они достигли старого пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 - для мужчин).

Данная выплата не привязана к какой-либо дате, ее могут выдать после подачи заявления. Но сумма не фиксирована, а рассчитывается индивидуально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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