Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
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С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не выдавались. Например, денежная выплата, на которую имеет право военный либо члены его семьи. В случае, если военный получил инвалидность из-за ранения, он может получить определенную выплату. Если же человек в результате ранения скончался, то деньги сможет получить его семья.
Размер пособия напрямую зависит от группы инвалидности. Так инвалиды третьей группы имеют право на ежемесячную выплату 3 996 рублей, инвалиды второй группы - 9 990 рублей. В случае инвалидности первой группы выплата составит 19 980 рублей в месяц.
Прежде расчет и начисление указанных выплат осуществляла служба соцзащиты. С 2022 года полномочия переданы ПФР. Именно поэтому необходимо подать заявление на получение средств в отделении ПРФ по месту жительства или в любом МФЦ.
По словам представителей ПРФ для начисления денег потребуется 5 рабочих дней для принятия решения о выплате, затем в течение такого же срока осуществляется перечисление средств. А со следующего месяца пособие уже будет выплачиваться по стандартному графику с 3-го по 25-е число каждого месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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