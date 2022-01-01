Руководство ГИБДД вновь вернулось к идее применения моментального тестирования водителей на алкоголь

Несмотря на то, что точная дата введения процедуры экспресс-тестирования водителей на употребление алкоголя пока неизвестна, в ведомстве полагают, что она начнёт применяться уже в этом году. Вопрос внедрения тестов находится на рассмотрении.

По мнению инспекторов, применение подобных приборов на дорогах даст возможность сэкономить время общения с водителями, исключит субъективную составляющую человеческого фактора и будет способствовать снижению числа конфликтов между гражданами и сотрудниками ГИБДД. Эксперты подчёркивают, что юридически положительный результат тестирования не будет являться подтверждением наличия алкоголя в крови у водителя, но будет основанием для направления его на привычную процедуру медицинского освидетельствования. В противном же случае, автомобилист, остановленный для проверки, сможет продолжать движение, все вопросы к нему будут сняты.

Юристы, ранее высказавшие своё мнение, подтвердили, что данное нововведение на российских дорогах упростит жизнь законопослушным водителям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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