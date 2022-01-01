У всех граждан в России, у кого есть банковская карта, начнут списывать деньги с 4 января

Неприятное нововведение ожидает всех российских владельцев банковских карточек. Судебные приставы начали в полной мере использовать современные финансовые и компьютерные технологии. Отныне они намного активнее будут находить банковских пользователей, у которых имеются долги по различным платежам государству. Деньги, принадлежащие должникам, будут мгновенно списываться с их карточных счетов. Проект закона уже набрал свою официальную силу и начнёт функционировать после 4 января 2022 года. Об этом сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Принятым законом вводятся широкие дополнительные полномочия для службы судебных приставов. Уже сейчас они получили право подключать к розыску задолжавшихся граждан искусственный интеллект. Эти современные системы будут в ускоренном режиме обнаруживать всех граждан Российской Федерации, которые своевременно не заплатили по штрафам. Имеются в виду автовладельцы, нарушившие ПДД.

Эта категория граждан РФ часто «забывает» о штрафах, назначенных ГИБДД. Система ИИ всегда оперативно обнаружит злостного неплательщика штрафов и заведет на него исполнительное дело. После этого робот даст команду на взыскание с должника денег. Средства смогут списать с банковского счета человека в автоматическом режиме. Ведь у специалистов есть все данные о том, какие карты оформлены на того или иного человека.

По словам юристов, новый закон стал еще одним шагом к оцифрованию таких процессов в России. Уже через два года почти 80% долгов с россиян будут списывать в автоматическом режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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