Ответы российских ведомств об осложнениях после прививок от COVID-19 свидетельствуют о лжи?

Отсутствие в России открытой статистики по осложнениям после ковид-вакцинации - вопрос, который уже неоднократно поднимался общественниками. И он - из плоскости доверия. Прежде всего, к самим вакцинам. Если бы граждане имели возможность реально знать сколько привитых и с какими осложнениями сталкиваются, возможно, и антиваксеров в стране не было бы в таком количестве. Но власти все еще не желают открывать статистику. Если такая, конечно, ведется.

Наши коллеги из ИА «Красная Весна» сделали запросы в различные ведомства, в которых попросили честно ответить на вопрос, сколько же на самом деле людей заболели и скончались после прививки от коронавируса.

Антон Безносюк в своей статье в газете «Суть времени», которую следует расценивать как отклик на журналистское расследование Льва Коровина «На проклятые вопросы дай ответы нам прямые. Что мы знаем о последствиях вакцинации для России», проанализировал полученные от различных ведомств (федеральных и региональных) ответы.

«То у них какие-то неправильные кодировки в стандартах, по которым нельзя отследить смертность после вакцинации, то у них вообще учет в регионах не ведется, то у них учет ведется, но противоречит данным на федеральном уровне», — констатирует автор.

Безсонюк рассуждает, что же в данном случае мы имеем: царящий в ведомствах хаос или...? Он допускает, что речь может идти о спущенной Минздравом установке «писать все, что угодно, кроме правды».

«Так что же лучше: организованная ложь или неорганизованный хаос?» - вопрошает автор.

И этот вопрос пока остается без ответа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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