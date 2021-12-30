Эксперт Тучкова сказала, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах

Сегодня, 19:19

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Эксперт Тучкова сказала, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах
Фото из открытых источников

Пенсионерам Российской Федерации рассказали о том, какова причина, что они не могут получать фиксированную прибавку к своей пенсии, а для них осуществляют процентную индексацию пенсионных выплат. Об этом пишет информационный портал PRIMPRESS. 

Повышение страховых пенсий по достижении пенсионного возраста сделали в Российской Федерации с 1 января 2022 года. Сейчас дополнительные деньги начнет получать большая часть пенсионеров, которые не работают. Многим из них уже поступили увеличенные суммы пенсий за январь еще в конце декабря, но пенсионеры остались недовольны. 

Большинство российских пенсионеров надеялись получить свою доплату ориентировочно в 1000 рублей. Так ранее было обещано властями страны. Но в результате многим людям преклонного возраста на карточный счет в банке поступило лишь по 400-500 рублей сверху. Почему так произошло, объяснила профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова. 

Как утверждает финансово-экономический эксперт, очень многие пенсионеры в Российской Федерации желают, чтобы данная прибавка была фиксированной. К примеру, на 1000 рублей или же на 2000 рублей. Но такое формирование пенсионных выплат невозможно, так как нарушается основной принцип страховой системы. 

«Увеличение пенсии на конкретные суммы — 300, 500 или 1000 рублей — интересно, в первую очередь, пенсионерам, получающим небольшую пенсию. Их понять можно. Обидно, когда после индексации твоя пенсия увеличивается лишь на несколько рублей. Однако отказ от индексации в процентах нарушает основной принцип страховой системы. Чем дольше человек работает и чем больше он зарабатывает, тем выше должна быть его пенсия», — сказала эксперт. 

По ее словам, российские пенсионеры уже находились в ситуации, когда к пенсии всем прибавляли одну и ту же сумму. Но тогда это привело к тому, что выплаты всех граждан сравнялись в размере, чего попросту не должно быть. Профессор выразила надежду, что власти нашей страны больше не совершат подобную ошибку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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