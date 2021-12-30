Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
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Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового года о ней заговорили еще больше, так как чуда не произошло. Многие пенсионеры получили январскую пенсию еще в декабре и не могут скрыть своего разочарования. Выплаты проиндексировали только на 5,9%, как и было заявлено, и ни процентом больше. В Сети некоторые пенсионеры жалуются на то, что их пенсии после индексации стали еще меньше, так как были сняты определенные надбавки.
Индексация 5,9% не устраивает всех. И пенсионеров, и главу государства, ведь прибавка не перекрывает даже того, что «съедается» инфляцией. Она по итогам 2021 года, и сейчас об этом можно говорить совершенно точно, превысит 8%.
Президент Владимир Путин заявил, что правительство должно изыскать способ проиндексировать пенсии по уровню инфляции. И это наверняка произойдет, но эксперты полагают, что нескоро.
Издание primpress.ru, ссылаясь на них, пишет, что чиновники будут тянуть время. Это позволит и поручение президента выполнить, и средства бюджета сэкономить. А пенсионеры в данной ситуации останутся в накладе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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