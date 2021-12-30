Каждый получит 40 тысяч рублей в этом году: Деньги придут на банковскую карту

Вчера, 22:54

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Каждый получит 40 тысяч рублей в этом году: Деньги придут на банковскую карту
Фото из открытых источников

Граждан России ожидает еще одно финансовое вознаграждение в 2022 году. Деньги выдадут на банковские карты платежной системы «Мир». 

На такую выплату претендовать может любой гражданин РФ, который приобретет поездку для отдыха на территории России. С 2022 на территории государства снова введут программу для  туристического кэшбэка. За приобретение поездки на официальных туристических сайтах россиянам вернут часть суммы.

Также уточняется, что с 2022 года кешбек для некоторых направлений вырастет. Сюда вошли и туристические поездки по Дальнему Востоку. Правительство собирается увеличить сумму, которая попадет обратно на счет туриста. До этого года, сумма составляла 20 000 рублей, а теперь она будет увеличена до 40 000 рублей.

Такое предложение поступило властям от профильной комиссии Госсовета. Однако вероятность того, что инициативу реализуют очень высока, так как ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

Получить такой кешбек не составит труда. Для этого нужно забронировать туристическую поездку и оплатить все расходы картой «Мир». Спустя пару дней часть оплаченной суммы за путешествие вернется на карту. Если рассматривать туры на Дальний Восток, за них власть будет возвращать до 40 000 рублей за каждую покупку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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