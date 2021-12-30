Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты определили, что начало ужесточения денежно-кредитной политики, которое стартовало в 2021 году, усилится в 2022 году, что может привести к «обнулению» наличных сбережений граждан. Об этом пишет «Deita.ru».

Глава регулятора ЦБ Эльвира Набиуллина предоставила прогноз касательно поведения кредитно-денежной политики на 2022 году. Эксперт отметила, что ЦБ будет придерживаться курса по достижению таргета в 4-4,5%, однако такие факторы, как высокий уровень инфляции, последствия пандемии коронавируса, логистические проблемы и колебания в стоимости сырья могут дать негативный эффект на кредитно-денежную политику. В связи с этим все средства россиян, которые будут размещены в инвестициях и не будут помещены в оборот, будут постепенно обесцениваться. Набиуллина указала, что даже при повышении ключевой ставки депозитов банки не смогут предоставить гарантии по защите сбережений россиян, и часть этих средств может быть «обнулена».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700