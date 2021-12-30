С 1 января 2022 выдают по 15 700 рублей на одного: Оформить такую выплату очень просто

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О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной защиты. Известно, что каждый гражданин, имеющий отличие почетного донора, может получить единовременную помощь в размере 15 700 рублей, передает «Primpress.ru».
Эксперты отметили, что с 1 января 2022 года каждый гражданин, имеющий статус почетного донора, может получить увеличенную компенсацию от государства в размере 15 700 рублей. Причем указанный статус может быть получен как в 2021 году, так и в 2022 году — однако характер помощи все равно остается разовым. Получить звание почетного донора может каждый гражданин РФ, который в течение года сдал кровь в донорских центрах 40 раз — такой же статус получают и граждане, которые сдали плазму крови не менее 60 раз. Важным условием для приобретения статуса почетного донора является безвозмездный характер сдачи крови: эти процедуры не должны быть оплачены той организацией, которая принимает кровь. Для получения денежной компенсации от государства необходимо написать соответствующее заявление в местном многофункциональном центре, либо же отделении соцзащиты. Помимо заявления необходимо предоставить подтверждающие документы: личный гражданский паспорт и непосредственно знак почетного донора. После одобрения заявки, средства поступят на указанный банковский счет донора в течение 10 рабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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