«Теперь это неизбежно». Граждан в России готовят к девальвации рубля и «обнулению» денег

Сегодня, 20:39

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«Теперь это неизбежно». Граждан в России готовят к девальвации рубля и «обнулению» денег
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

О грядущей девальвации рубля в 2022 году и дальнейшем снижении покупательной способности предупредил граждан в России известный экономист Алексей Вязовский.

В беседе с «ПримПресс» он заявил, что факторы, которые могли бы оказать положительное влияние на национальную валюту, нынче просто отсутствуют. Геополитическая ситуация продолжает оставаться сложной - более того, в последнее время она еще больше обострилась. Негативное влияние на рубль оказывает и рекордная за последние годы инфляция.

Даже ужесточение регулятором денежно-кредитной политики по итогу плохо сказывается на валюте РФ, поскольку приводит к снижению цен на нефть.

Вязовский уверяет, что при любом развитии событий российский рубль окажется под ударом.

«В частности, на это может повлиять как появление новых штаммов коронавируса, так и возникновение различных политических конфликтов. При любом сценарии рубль падает», – отметил экономист.

Вязовский прогнозирует, что если дело дойдет до участия России в вооруженном конфликте, рубль сразу же обвалится до 100 за доллар. А если станет реальностью отключение от системы Swift, рубль по темпам девальвации сравнится с турецкой лирой. Рубль будет стоить 120-150 за один американский доллар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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