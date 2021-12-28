Всем пенсионерам в России могут выплатить по 18 500 рублей после Нового года

Сегодня, 20:34

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Всем пенсионерам в России могут выплатить по 18 500 рублей после Нового года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Всем без исключения российским пенсионерам государство после Нового года может выплатить по 18 500 рублей. На средства стоит рассчитывать, если проект закона, который подали на рассмотрение депутаты от фракции ЛДПР, будет принят.

Авторы инициативы акцентировали внимание на том, что по итогам уходящего года инфляция выйдет на отметку 8,4%. Из-за обесценивания средств пенсионеры нуждаются в поддержке.

ЛДПР предложила внедрить в стране ежегодную предновогоднюю выплату в размере пенсии, которую получает человек на заслуженном отдыхе. В среднем речь идет о 18 500 рублях.

На реализацию данной инициативы необходимо около 786,2 миллиарда рублей, поскольку численность пенсионеров на конец нынешнего года составляет 42,598 миллиона человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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