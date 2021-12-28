Суд в Волгограде отменил распоряжение об отстранении от работы женщины, отказавшейся вакцинироваться

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
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Краснооктябрьский райсуд города принял сторону истицы, которую не допустили до работы в связи с отказом делать прививку от ковида. Женщина работала сотрудницей интернет-магазина и была отстранена решением руководства.
По сообщению объединённой пресс-службы судов региона, суд признал незаконность данного решения и вынес постановление о восстановлении в должности сотрудницы организации. Помимо этого, работодатели обязаны будут компенсировать причинённый моральный вред, а также выплатить истице всю причитающуюся зарплату за время, проведённое ей в вынужденном прогуле.
Напомним, что на данный момент это первый из известных случаев, когда суд области поступает подобным образом. Все иски, подаваемые ранее людьми, оказавшимися в подобных ситуациях, были решены в пользу работодателей. Сейчас на рассмотрении находятся ещё ряд судебных дел, связанных с лишением работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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