Суд в Волгограде отменил распоряжение об отстранении от работы женщины, отказавшейся вакцинироваться

Краснооктябрьский райсуд города принял сторону истицы, которую не допустили до работы в связи с отказом делать прививку от ковида. Женщина работала сотрудницей интернет-магазина и была отстранена решением руководства.

По сообщению объединённой пресс-службы судов региона, суд признал незаконность данного решения и вынес постановление о восстановлении в должности сотрудницы организации. Помимо этого, работодатели обязаны будут компенсировать причинённый моральный вред, а также выплатить истице всю причитающуюся зарплату за время, проведённое ей в вынужденном прогуле.

Напомним, что на данный момент это первый из известных случаев, когда суд области поступает подобным образом. Все иски, подаваемые ранее людьми, оказавшимися в подобных ситуациях, были решены в пользу работодателей. Сейчас на рассмотрении находятся ещё ряд судебных дел, связанных с лишением работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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